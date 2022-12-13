Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по Куп’янську, внаслідок влучання виникла пожежа в адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.



Крім того, вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих.



Також Синєгубов повідомив, що процес розмінування на Харківщині триває. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечні предмети.

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