Росіяни обстріляли швидку, яка їхала на виклик у Куп’янську, поранено фельдшера. ФОТО

У Харківській області загарбники обстріляли швидку, яка їхала на виклик у Куп’янську, поранено 54-річного фельдшера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграмі.

"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - йдеться в повідомленні.

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