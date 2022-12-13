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СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок. ФОТОрепортаж

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Кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України.

Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Вони займались незаконним "виведенням" з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти.

Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок 01
СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок 02
СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок 03
СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок 04
СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок 05

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Топ коментарі

  • Radchenko86
    Які гарні кабінети у захисників прав трудящих
  • Валентин Коваль
    Профсоюзи -- це золоте дно для корупціі .
  • Igor Porkhun
    а на фіга ці профсоюзи треба???? Вони просто ВСІ - ворюги! ВСІ Розігнати їх треба давно і пересаджати.... там у кожного пика у пушку...
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