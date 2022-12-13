Ліквідовано 8 пожеж, що сталися через ворожі обстріли Херсона, - ДСНС. ФОТО

У Херсоні рятувальники ліквідували 8 пожеж, що сталися внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, за добу пожежно-рятувальними підрозділами Херсону здійснено 16 виїздів. Ліквідовано 11 пожеж, з них 8 - внаслідок ворожих обстрілів. Переважна більшість пожеж сталися у житловому секторі міста.

За даними ДСНС, 12 грудня о 12:33 в одному з мікрорайонів м. Херсон внаслідок обстрілу загорівся дах приватного двоповерхового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 10 кв.м.

Працювало відділення рятувальників.

Через 7 хвилин через "приліт" сталось загорання двоповерхового житлового будинку на площі 50 кв.м. Пожежу оперативно ліквідували. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

О четвертій годині дня, через влучення ворожого боєприпасу, зайнявся дах приватного житлового будинку на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідували. До гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Також рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів, що зайнялися внаслідок ворожого обстрілу.

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