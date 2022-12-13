Росіяни били по всій лінії фронту на Донеччині, найбільше постраждала Курахівська громада, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері та вночі росіяни продовжували стріляти по цивільних по всій лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар - пошкоджено 4 будинки, без жертв.

"На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала Курахівська громада - у Гірнику 2 людини загинули, 12 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду; приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Горлівському напрямку росіяни активно стріляли по Бахмуту: пошкоджено житловий будинок та Центр молоді, повністю вигоріла будівля коледжу. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Торецької і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо", - резюмує очільник регіону.

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