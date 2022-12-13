Ще 8 суден із 238,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи вийшли з портів Великої Одеси. ФОТОрепортаж
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У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 8 суден із 238,6 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нині в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 690 тис. тонн української агропродукції.
Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.