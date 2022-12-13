Шмигаль обговорив із керівником МАГАТЕ Гроссі демілітаризацію ЗАЕС та направлення постійних місій на всі атомні станції в Україні

Демілітаризація Запорізької АЕС - пункт 1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі в Парижі обговорив прем’єр Денис Шмигаль з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

"Проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Підкреслив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії росії щодо української станції", - додає Шмигаль.

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