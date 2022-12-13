Міністр оборони Швеції Йонсон і Резніков відвідали Миколаїв та Одесу: "Я глибоко вражений спротивом українських збройних сил і народу". ФОТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у межах свого візиту в Україну разом з українським колегою Олексієм Резніковим відвідав Миколаїв та Одесу.

Про це він розповів у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко вражений спротивом українських збройних сил і народу. Ми обговорили, як краще підтримати Україні у наступних пакетах військової допомоги та як ми можемо підтримати Україну під час головування Швеції у Раді ЄС у 2023 році", - розповів він.

Олексій Резніков розкрив більше деталей обговорень, зазначивши, що йшлося про посилення ППО, сухопутних, морських, і повітряних сил.

"Вдячний Міноборони та уряду Швеції, королю і шведському народу за дев'ятий пакет допомоги", - додав він.

Пол Йонсон перебуває з візитом в Україні з неділі.

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