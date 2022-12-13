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Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки затримала ще одного агента спецслужб РФ в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

Також викрито контакти зловмисника із штабом російської приватної військової компанії "Вагнер" та московського ОМОНу (спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України. - Ред.).

Встановлено, що ворожий поплічник збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси.

За даними СБУ, насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони.

Крім цього він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру.

"Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі. Однак, СБУ зірвала плани окупантів. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення.

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Російського агента, який був на зв’язку зі штабом ПВК Вагнер, затримано в Одесі, - СБУ 01
Російського агента, який був на зв’язку зі штабом ПВК Вагнер, затримано в Одесі, - СБУ 02

У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах, де закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.

"Для збору розвідінформації агент особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали та месенджери.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зрадника проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з обласним управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ну а какого х... морду не показываете? Ответственности боитесь? А знаете сколько инфы еще могло бы поступить, увидев его ипальник те кто с ним общался?
  • Vika Lysenko
    Какая ответственность , при попытке к бегству по стенке размазать , или ждать , сколько погибнет из-за опарыша *****
  • vuiko dobrui
    це не агент !!! це якійсь маророс-далбай*б - агенти так відкрито себе не поводять !!!
    на гіляку запроданця !!!
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