Воїна Гудименка, який дістав поранення на Харківщині, нагородили орденом "За мужність" та почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест". ФОТОрепортаж

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра вручив молодшому сержанту Юрію Гудименку орден "За мужність" ІІІ ступеня та почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест".

Про це повідомляє пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"27 червня молодший сержант Юрій Гудименко виконував бойове завдання в районі Дементіївки Харківської області. Під час евакуації одного із поранених ворожий снаряд вибухнув поряд з групою бійців, серед яких він був. Юрій отримав важке поранення, результати якого лікує і досі. Ще до Дементіївки Юрій у складі підрозділу саперів брав участь в обороні Києва, зокрема в Ірпіні", - розповіли у Силах тероробони.

"Це твоє, Шерлок. За те що навчив мене розміновувати все це лайно. Це твоє, Курт. За те, що працював як невтомна машина на полях, засіяних мінами та снарядами. Це твоє, Марвел. Бо я зміг відкрити очі після тої 120-мм, а ти не відкрив. Це твоє, командир. Це ваше, єноти-сапери 130 Батальйону територіальної оборони. Це ваше, сапери України. Це наше спільне. "Сапер робить усього дві помилки: першу - коли стає сапером, і другу". Честь, пацани", - прокоментував нагороду Гудименко.

Атака російських військ на село Дементіївка Харківської області почалася пообіді 27 червня. На той час село вже перебувало в напів-оточенні, єдина дорога до нього прострілювалась росіянами.

Саме в цей час молодший сержант Юрій Гудименко разом з саперами-побратимами виконували бойове завдання по мінуванню підходів до села. Після початку артобстрілу саперна група долучилася до евакуації поранених. Під час однієї з евакуацій ворожа мінометна міна вибухнула поряд з групою бійців, серед яких був Гудименко.

Юрій дістав важкі поранення. Один з його побратимів-саперів загинув на місці, а інший, його молодший брат, допоміг Юрію дістатися точки евакуації і цим врятував йому життя. Юрій переніс більше 10 операцій, він досі відновлюється після поранення. Всіх трьох саперів, які брали участь у цьому бою, було представлено до нагород.

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