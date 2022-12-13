Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали 10 ударів по Донеччині, поліція документує наслідки воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу обстрілів зазнали 5 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

"Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр, Костянтинівку. Російська війська били по містам з РСЗВ "Ураган" та артилерії. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів - 12 житлових будинків, відділення банку, кафе, гараж, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Також в Нацполіції нагадують, що з "Ураганів" окупанти атакували Гірник, вбили та поранили місцевих мешканців. Руйнувань зазнали 9 багатоповерхових будинків та приміщення банку.

"Обстріли не вщухають у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено багатоквартирний будинки, є травмований. Артилерію рашисти накрили Часів Яр, поцілили в приватний будинок, є загиблий та поранений", - додають в поліції.

Також читайте: Росіяни били по всій лінії фронту на Донеччині, найбільше постраждала Курахівська громада, - ОВА. ФОТОрепортаж















