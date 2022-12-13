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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку. ФОТОрепортаж

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Минулої доби окупанти завдали 10 ударів по Донеччині, поліція документує наслідки воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу обстрілів зазнали 5 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

"Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр, Костянтинівку. Російська війська били по містам з РСЗВ "Ураган" та артилерії. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів - 12 житлових будинків, відділення банку, кафе, гараж, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Також в Нацполіції нагадують, що з "Ураганів" окупанти атакували Гірник, вбили та поранили місцевих мешканців. Руйнувань зазнали 9 багатоповерхових будинків та приміщення банку.

"Обстріли не вщухають у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено багатоквартирний будинки, є травмований. Артилерію рашисти накрили Часів Яр, поцілили в приватний будинок, є загиблий та поранений", - додають в поліції. 

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр та Костянтинівку 08

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