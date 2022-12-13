Ідентифіковано зрадниць, які ініціювали "приєднання" Луганщини до РФ, серед них представниця на переговорах у Мінську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила нових організаторок псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох "депутатов народного совета "ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини.

Саме вони у вересні 2022 року сприяли "голосуванню" за псевдозакон щодо "приєднання" регіону до країни-агресора.

Потім колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.

Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла так зв. "ЛНР" у Тристоронній контактній групу з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням "Мінських угод".

"Крім цього, викрито представницю "территориальной избирательной комиссии Луганска", яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Перебуваючи на "посадах", вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту.

Під час масових заходів особисто закликали людей прийти на "виборчі дільниці" і віддати "голос" на користь країни-агресора.

За це обіцяли оформити "паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за:

- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Щоб уникнути правосуддя ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території нашої держави. Однак Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - додають у СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.