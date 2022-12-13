Столичного наркодилера Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах, засудили до 5 років ув’язнення. ФОТОрепортаж

До 5 років ув’язнення засудили наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"До 5 років позбавлення волі засуджено наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік продавав наркотики, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах Києва. Його затримали під час чергового продажу. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили наркотики.

"У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. За результатом судового розгляду прокурором повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих злочинах. Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - додали у прокуратурі.

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До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

У коментарі УП речниця прокуратури Надія Максимець зазначила: "Враховуючи те, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок суду".

За даними ЗМІ йдеться про Юрія Чернецького.

Зазначається, що це перший епізод із наркотиками, який розслідують правоохоронці. Обвинувальний акт у цій справі був скерований до суду в січні 2021 року.

Водночас наприкінці серпня 2022 року Чернецького знову затримали з наркотиками в центрі столиці. Його дружина намагалася зібрати 4 мільйони на заставу через збір в Instagram, але їй це не вдалося.Обвинувальний акт у другій справі направлено для розгляду по суті до Печерського районного суду.

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