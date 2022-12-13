На Запоріжжі артилерійським обстрілом російських окупантів смертельно поранено 83-річну жінку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
За минулу добу військові РФ атакували Запорізьку область із артилерії, РСЗВ та ракетних установок. Постраждали Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Червоне, Полтавка, Мала Токмачка, Жовта Круча, Степове, Плавні. Найбільш напруженою залишається ситуація у пологівському напрямку.
Під час артилерійського обстрілу Малої Токмачки смертельно поранено 83-річну місцеву жительку, пошкоджено її будинок і територію домоволодіння.
Цієї ночі російські війська випустили дві С-300 по території села Жовта Круча. Ракети влучили в земельну ділянку біля пам’ятник загиблим солдатам другої світової війни. Вибуховою хвилею пошкоджено історичну споруду та будинок культури.
У довколишніх будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи, парканні огорожі.