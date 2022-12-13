У Києві попрощалися з добровольцем "Госпітальєрів" Ніко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прощання з добровольцем батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Української добровольчої армії, громадянином Швеції на псевдо Ніко відбулося у Михайлівському монастирі в Києві.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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На фейсбук-сторінці "Госпітальєрів" напередодні повідомили подробиці загибелі Ніко: "Під час евакуації поранених із фронту сталося зіткнення нашого евакуаційного авто з бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги. А евакуація відбувалась з самого нуля. Наш побратим, Ніко загинув".









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Повідомляється, що чоловік був у край важкому стані, ще двоє госпітальєрів з його екіпажу проходять обстеження.









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Фото, відео: Олег Богачук

"Він був юним хлопцем, та, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті.

Вічна слава тим, хто, не будучи українцями, кидають своє комфортне життя та їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність. За нашу ідентичність", - підкреслюється у публікації.