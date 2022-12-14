Рашисти всю ніч били по Нікопольщині, понад 50 снарядів упали на житлові квартали, пошкоджені будинки, здійнялися пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти всю ніч били по Нікопольщині з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі", - інформує Резніченко.

За його словами, в обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали.

"Усюди минулося без постраждалих. У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно", - резюмує Резніченко.

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