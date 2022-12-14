Українським захисникам на Сході передадуть 200 цифрових радіостанцій та 8 ретрансляторів. ФОТО

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко з волонтерами передає на східний фронт 200 рацій та 8 ретрансляторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"200 дуже крутих автомобільних цифрових радіостанцій Motorola. І 8 ретрансляторів. Можливо вони за розміром не так вражають, як пікапи, SHIELD чи Oshkosh, але, повірте, нам дивом вдалося їх вирвати та привезти", - розповів він.

За словами Порошенка, наразі завершують оформлення, після чого радіостанції відправлять на Схід.

"Під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, а можливо всього світу", - наголосив лідер "ЄС".

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