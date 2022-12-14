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Українським захисникам на Сході передадуть 200 цифрових радіостанцій та 8 ретрансляторів. ФОТО

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Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко з волонтерами передає на східний фронт 200 рацій та 8 ретрансляторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"200 дуже крутих автомобільних цифрових радіостанцій Motorola. І 8 ретрансляторів. Можливо вони за розміром не так вражають, як пікапи, SHIELD чи Oshkosh, але, повірте, нам дивом вдалося їх вирвати та привезти", - розповів він.

За словами Порошенка, наразі завершують оформлення, після чого радіостанції відправлять на Схід.

"Під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, а можливо всього світу", - наголосив лідер "ЄС".

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Українським захисникам на Сході передадуть 200 цифрових радіостанцій та 8 ретрансляторів 01
Українським захисникам на Сході передадуть 200 цифрових радіостанцій та 8 ретрансляторів 02
Українським захисникам на Сході передадуть 200 цифрових радіостанцій та 8 ретрансляторів 03

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba

    Гетьман таки доб"є зелених жаб своїм багато численим "піаром" ))))
    ну прямо знущається )))
    дякуємо, пане ПРЕЗИДЕНТ !!
  • Amber
    Щира подяка , Петру Олексійовичу , за постійну , батьківську турботу
    і допомогу нашій арміі 👍🏼🙏🏼❤️‼️
  • Ан Мур
    Петро Порошенко:
    Перші «Cпартани» в Україні! А скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою. Там, де рашисти намагаються зробити пекло для Збройних Сил. Не вдасться! Десантуро, тримай підкріплення!
    Пишаюся, що ми це зробили. І можемо ще більше! Те саме відчуття, коли задонатив на «Спартан», який поїде нищити раши$тів під Бахмут та Авдіївку! Оце - антистрес після прильотів та годин без світла. І це зробили ми з вами! Тому якщо після ранкових прильотів хочеться задонатити на «Спартани» - за цим на сайт ГО Справа Громад. А я помножу ваш донат удвічі.

    Комплект фото - за силлю
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