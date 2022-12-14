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Як діяти у разі атаки дронами: інструкція від МВС. ІНФОГРАФІКА

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У МВС оприлюднили інфографіку, як розпізнати дрони-камікадзе "Shahed-136" та "Герань-2", і як слід діяти у разі їхньої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як діяти у разі атаки дронами: інструкція від МВС 01

Зазначається, що двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами.

Рекомендації громадянам у разі атаки дронами:

- Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;

- Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;

- Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;

- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін". Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті.

Також читайте: Атака на Київ: наслідки влучання дронів-камікадзе у Шевченківському районі столиці. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Герхард
    Забули написати для довбойобів "Не фотографуйте уламки та не викладайте у соцмережі".
  • Urs
    Протестующие сожгли ведущее бюро по разработке БПЛА и ракет!
  • Urs
    та да, на высоте до 4 км отличить "шахед-136" от "герань-2" легко.
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