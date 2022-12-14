Російські війська завдали ударів по центру та півночі Донецької області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбник вночі та вранці стріляли у центрі та на півночі Донеччини. Є руйнування.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Після півночі росіяни завдали удару з С-300 по Кураховому та обстріляли Курахівку — пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучання у будинок.

На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, 4 будинки та приміщення підприємства; також у громаді під обстрілами Яковлівка, Бахмутське і Роздолівка. Зафіксовано прильоти на околицях Торецької і Часовоярської громад. Без постраждалих.

На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни вистріляли по Торському і Зарічному Лиманської громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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