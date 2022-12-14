Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 14 грудня, російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Пізніше глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич опублікував відео наслідків обстрілу ОВА.