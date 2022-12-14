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Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 грудня, російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 01
Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 02
Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 03
Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 04
Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 05
Рашисти обстріляли будівлю Херсонської ОВА 06

Пізніше глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич опублікував відео наслідків обстрілу ОВА.

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