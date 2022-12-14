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Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.

"Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства. Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

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Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ 01
Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ 02
Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ 03
Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ 04

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора.

Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в рф.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Топ коментарі

  • Tommy Lee
    Мабуть так. Принаймні довести це складно. Але. В Україні чомусь не шукають тих, хто розміновував південь України...
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Але тепер він втратив і бізнес і свободу замість того щоб ці автобуси надати ЗСУ він допомагав рашистам. Тому і перемога не може швидко настати бо таких людей багато які шкодять Україні.
  • Victor Frey
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    я не хочу стверджувати що він не колоборант. Слідство має розібратись. Але всіх хто під дулом автомата надав якісь послуги кацапам на окупованих територіях і їх клеймити посібниками ворога то можна скотитись до сталінських часів коли поранені непритомні попадали в полон, а потім їх відправляли в гулаги на 25 рік як зрадників.
    Продавчині в кіосках що сигарети чи горілку продали кацапам також зрадниці??? чи мали сказати "ідіть нах" і їх би згвалтували і застрелили на місці????
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