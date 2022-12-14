Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.

"Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства. Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

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За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора.

Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в рф.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.