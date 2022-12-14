Затримано автоперевізника, який надав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсону, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.
"Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства. Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Втім, Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.
За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.
За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора.
Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в рф.
В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.