Наслідки сьогоднішніх обстрілів Херсона: поранені шестеро цивільних. ФОТО

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 14 грудня 2022 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл міста Херсон. Шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості, їм надається кваліфікована медична допомога.

"У середмісті значних руйнувань завдано адміністративній будівлі. Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках. В одному з приватних домоволодінь внаслідок влучання снаряда у дах здійнялася пожежа. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

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Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.