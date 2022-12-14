Близько 300 російських підручників вилучено у сільському ліцеї на деокупованій Харківщині. ФОТО

Правоохоронці виявили та вилучили чергову партію російських підручників з ліцею у с. Хотімля на Чугуївщині.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"13 грудня прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею та вилучили близько 300 російських підручників, якими були обставлені всі шкільні парти. Крім того, виявлено і три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом з додатками", — йдеться у повідомленні.

До навчального закладу з оглядом силовики прийшли в рамках одного з кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності.

У поліції уточнили, що йдеться про підозру директорці ліцею, яка могла співпрацювати з російськими окупантами.

"У жовтні жінка була викрита у співпраці з окупантами. Вона здійснювала агітацію серед викладацького колективу ліцею щодо співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі", — додала пресслужба поліції Харківщини.

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