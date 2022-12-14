У представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у Києві, Дніпрі та Кривому Розі знайдено зброю, георгіївські стрічки та російські прапори, - СБУ. ФОТОрепортаж

В офісах та помешканнях представників заборонених партій у Києві, Дніпрі й Кривому Розі. СБУ провела обшуки: знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки й прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні", - йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки зазначають, що за оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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