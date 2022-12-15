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Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

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У тимчасово окупованому Маріуполі жителі стоять у чергах по їжу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага - черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити нем міг, що таке можливо.
Холодомор триває….", - зазначив він.

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Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 01
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 02
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 03
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 04

Топ коментарі

  • FT FT
    О, сбылась мечта идиотов в шоветский шоюз вернуться и в очередях постоять.
  • Zemer
    Хотели "русский мир" - получите, только не заляпайтесь
  • FT FT
    Помню как такие же дурачки на девятое мая стояли в очередях организованных комунистами и рыгами за *фронтовой кашей* и мечтали вернуть те сталинские времена. Сбылось.
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