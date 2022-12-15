Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
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У тимчасово окупованому Маріуполі жителі стоять у чергах по їжу.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага - черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити нем міг, що таке можливо.
Холодомор триває….", - зазначив він.