Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі жителі стоять у чергах по їжу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага - черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити нем міг, що таке можливо.

Холодомор триває….", - зазначив він.

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