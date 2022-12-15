Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
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Загарбники обладнують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.