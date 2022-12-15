Росіяни знову обстріляли Нікопольщину: поранено двоє людей, пошкоджено будинки та лінії електропередач. ФОТОрепортаж
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Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поцілили своїми "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.
Поранені двоє людей. 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жiнка лікується удома.
У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.