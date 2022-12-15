Росіяни знову обстріляли Нікопольщину: поранено двоє людей, пошкоджено будинки та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поцілили своїми "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.



Поранені двоє людей. 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жiнка лікується удома.



У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночi та вранці російські окупанти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, по трьох громадах прилетіли щонайменше 40 снарядів. ФОТОрепортаж





