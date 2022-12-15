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Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних. ФОТОрепортаж

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У результатів обстрілів минулої доби, 14 грудня, Василівського та Пологівського районів на Запоріжжі загинуло двоє цивільних. Ще одна жінка отримала осколкове поранення.

Про це в Нацполіції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ

Впродовж минулої доби окупаційні війська вели щільний вогонь по територіях Василівського та Пологівського районів. Зафіксовані ураження у Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Новоданилівці, Дорожнянці, Малинівці, Білогір’ї, Малій Токмачці, Ольгівському, Темирівці, Чарівному, Степногірську, Малих Щербаках, Степовому, Кам’янському.

У першій половині дня російські військові обстрілювали Степногірськ з РСЗВ та мінометів, внаслідок чого були поруйновані домоволодіння у чотирьох житлових будинках. 68-річна жінка перебувала на кухні під час обстрілу та отримала осколкове поранення, її доправили до медзакладу.  Того ж дня по обіді окупанти обстріляли місто з мінометів. Смертельних травм зазнав 59-річний місцевий мешканець.

У Пологівському районі внаслідок обстрілів російських військових поруйновані будинки місцевих мешканців. На подвір’ї одного з будинків у Малій Токмачці правоохоронці знайшли тіло 40-річного чоловіка, який загинув унаслідок обстрілу. Дату та час смерті загиблого встановлює поліція.

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Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 01
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 02
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 03
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 04
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 05
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 06
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 07
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 08
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 09
Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних 10

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