Наслідки вчорашніх обстрілів Запорізької області, загинули двоє цивільних. ФОТОрепортаж

У результатів обстрілів минулої доби, 14 грудня, Василівського та Пологівського районів на Запоріжжі загинуло двоє цивільних. Ще одна жінка отримала осколкове поранення.

Про це в Нацполіції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ

Впродовж минулої доби окупаційні війська вели щільний вогонь по територіях Василівського та Пологівського районів. Зафіксовані ураження у Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Новоданилівці, Дорожнянці, Малинівці, Білогір’ї, Малій Токмачці, Ольгівському, Темирівці, Чарівному, Степногірську, Малих Щербаках, Степовому, Кам’янському.

У першій половині дня російські військові обстрілювали Степногірськ з РСЗВ та мінометів, внаслідок чого були поруйновані домоволодіння у чотирьох житлових будинках. 68-річна жінка перебувала на кухні під час обстрілу та отримала осколкове поранення, її доправили до медзакладу. Того ж дня по обіді окупанти обстріляли місто з мінометів. Смертельних травм зазнав 59-річний місцевий мешканець.

У Пологівському районі внаслідок обстрілів російських військових поруйновані будинки місцевих мешканців. На подвір’ї одного з будинків у Малій Токмачці правоохоронці знайшли тіло 40-річного чоловіка, який загинув унаслідок обстрілу. Дату та час смерті загиблого встановлює поліція.

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