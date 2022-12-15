Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Куп’янщині ракетами типу "С-300" ввечері 14 грудня. Крім того, окупанти обстріляли дитячий садок у селі Великі Хутори.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 23:45 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водопровід, гаражі та нежитлове приміщення", — йдеться у повідомленні.

На території дитсадка у Великих Хуторах слідчі знайшли вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.

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