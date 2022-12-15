Із колишнім речником "Правого сектору" Артемом Скоропадським попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Упродовж багатьох років Артем займав посаду прессекретаря "Правого сектора", був активним учасником подій під час Революції Гідності. Він волів, щоб в останню путь його проводили саме з Майдану.
Скоропадський боровся з хворобою шлунку, проходив регулярну терапію. Але незважаючи на це продовжував брати участь у патріотичному русі - писав статті, книжки, організовував акції, був головним редактором журналу.
Дружина Скоропадського Олена Солодовнікова у Facebook повідомила, що Артем помер зранку 10 грудня в реанімації.
"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ", - розповіла вона.
Солодовнікова зазначила, що через хворобу Скоропадський не зміг долучитись до оборони України. Останнім часом він займався волонтерством.