Із колишнім речником "Правого сектору" Артемом Скоропадським попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Володимирському Соборі Києві попрощалися із журналістом та колишнім прессекретарем організації "Правий сектор" Артемом Скоропадським.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Упродовж багатьох років Артем займав посаду прессекретаря "Правого сектора", був активним учасником подій під час Революції Гідності. Він волів, щоб в останню путь його проводили саме з Майдану.

Скоропадський боровся з хворобою шлунку, проходив регулярну терапію. Але незважаючи на це продовжував брати участь у патріотичному русі - писав статті, книжки, організовував акції, був головним редактором журналу.

Дружина Скоропадського Олена Солодовнікова у Facebook повідомила, що Артем помер зранку 10 грудня в реанімації.

"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ", - розповіла вона.

Солодовнікова зазначила, що через хворобу Скоропадський не зміг долучитись до оборони України. Останнім часом він займався волонтерством.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.