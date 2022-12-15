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В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці викрили одеського провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих "ЛНР/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора

"За даними слідства, попри заборону РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 грн і 250 грн щомісячної абонплати", - йдеться в повідомленні. 

Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини. В межах розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "придністровською республікою".

Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

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В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 01
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 02
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 03
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 04
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 05

Топ коментарі

  • Only
    Ну, не було б попиту - вони би і не працювали б.

    Мабудь завдяки тим клієнтам в Одесі така бідова ситуація з електрикою.
  • Vika Lysenko
    Не прошло и 9 месяцев страшнейшей кровавой войны
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так мабуть ще й попит був на все оте лайно...
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