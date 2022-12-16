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Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків. Вона пропонувала потенційним призовникам приховано виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах.

Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби.

Вартість "послуг" становила від 7 до 8 тис. дол. з людини. Сума залежала від обставин і терміновості "зарубіжного" рейсу.

Для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини і отримував від них гроші за втечу за кордон.

Ще одним учасником групи є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про "стан здоров’я".

Готовий пакет фейкових документів "замовники" отримували від кур’єра.

Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери і намагалися діяти максимально законспіровано.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний механізм і задокументували одержання фігурантами майже 8 тис. дол. за виготовлення "білого квитка".

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Дивіться: Схему незаконного переправлення осіб через держкордон викрито на Одещині. ФОТО

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 01
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 02
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 03
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 04

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 05

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 06
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 07

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Топ коментарі

  • Андрей Ивашкевич
    Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
  • Igor Uh
    А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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