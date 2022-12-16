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Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рятувальники встановили, що 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людей, постраждало 6 чоловік, з них троє неповнолітні. Також врятовано та госпіталізовано три неповнолітні особи" ,- йдеться в повідомленні.

Під завалами ще можливо перебувають люди. Ліквідація наслідків триває.

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Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 01
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 02
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 03
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 04

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
  • krot_lub
    Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
  • Alexey Prus 9f3d4003
    головну і таємну
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