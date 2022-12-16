Новини Фото • Агресія Росії проти України

У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку. ФОТО

5 57312
У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ

"У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, міну в рюкзаку знайшли діти. Вони ж і повідомили про небезпечну "знахідку" правоохоронців. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники знищили російський дрон, який намагався атакувати катер, - ОК "Південь"

У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку 01
У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку 02
У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку 03

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    З п.1 і п.2 в результаті вийде купа гімна. Ви шо, хочете заставити кацапського лібєрала ролюбити "бірьозкі" і "наших мальчіков"-убивць?
  • Валерий К b16b1c08
  • Дмитро Карпенко
    Что нужно делать против росси:

    1) Партия. Создать партию "Объединенная оппозиция" из всех оппозиционеров, которые выехали с россии. Они должны заявить, что в россии заниматься оппозиционной деятельностью невозможно, власть их преследует (убивают, садят, выгоняют из страны), поэтому они будут действовать из-за рубежа.

    2) Телеканал. Создать оппозиционной партии свой телеканал. путин тратит на пропаганду в россии 2 млрд долларов в год. Западу тратить на этот канал столько же - на контент и на продвижение этого контента в интернете.

    3) Санкции. Полное эмбарго на российский экспорт. Запрет ввозить любые российские товары в страны Запада.

    4) Оружие. Поставить в Украину тяжелое оружие. Танки, самолеты, ракеты.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини