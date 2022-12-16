В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила. ФОТОрепортаж
Про це Суспільному повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначили в СБУ, такі заходи провели, щоб виявити пропагандистські матеріали та проросійську літературу, в яких може йтися про виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України.
В єпархіальному управлінні СБУ виявила портрет патріарха Кирила. Крім цього, в монастирі знайшли видану у РФ літературу з пропагандою "русского мира", за якою навчаються у семінаріях та парафіяльних школах. Виявили також і матеріали з інструкціями для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.
За даними служби, Сергій Грох (митрополит Балтський та Ананьївський Олексій) підтримує контакт з місцевими представниками колишньої "Партії регіонів", а мешканець монастиря, архідиякон, зі слів родичів, має зв’язки у РФ та відвідував Москву після 2014 року. Частина монахів єпархії, за інформацією СБУ, продовжують підтримувати релігійний зв'язок із представниками РПЦ.
СБУ наразі вирішує, як кваліфікувати знайдені матеріали.