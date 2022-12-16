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В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила. ФОТОрепортаж

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У Свято-Покровському Балтсько-Феодосійському чоловічому монастирі, управлінні Балтської єпархії УПЦ МП та резиденції митрополита Балтського та Ананьївського Олексія (Сергія Гроха) Служба безпеки України 9 грудня проводила контрдиверсійні заходи.

Про це Суспільному повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили в СБУ, такі заходи провели, щоб виявити пропагандистські матеріали та проросійську літературу, в яких може йтися про виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України.

В єпархіальному управлінні СБУ виявила портрет патріарха Кирила. Крім цього, в монастирі знайшли видану у РФ літературу з пропагандою "русского мира", за якою навчаються у семінаріях та парафіяльних школах. Виявили також і матеріали з інструкціями для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.

За даними служби, Сергій Грох (митрополит Балтський та Ананьївський Олексій) підтримує контакт з місцевими представниками колишньої "Партії регіонів", а мешканець монастиря, архідиякон, зі слів родичів, має зв’язки у РФ та відвідував Москву після 2014 року. Частина монахів єпархії, за інформацією СБУ, продовжують підтримувати релігійний зв'язок із представниками РПЦ.

СБУ наразі вирішує, як кваліфікувати знайдені матеріали.

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В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 01
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 02
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 03
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 04
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 05
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 06
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 07
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 08
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 09
В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила 10

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То може закрити їх треба, а не "хороводи" навколо них водити!
  • Bobcat 614fad29
    Більш всього бісить, коли в попів газетки знаходять "комсомольская правда спецвипуск херсон за август 2022". Явно ж не на Укрпошті отримали, значить привозять це все.
  • FT FT
    А нельзя етих КГБшных попов привязать возле наших енергетических обьектов? Пускай молятся за светлое будущее, так сказать. Посмотрим насколько крепка их вера
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