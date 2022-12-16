У Маріуполі спостерігають посилене переміщення російської техніки у напрямок Запоріжжя, - Андрющенко. ФОТО
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У Маріуполі посилилось переміщення військової техніки РФ - БТРів, гаубиць, гармат та живої сили у напрямок Запоріжжя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Військова ситуація в Маріуполі та навколо: знову посилилось переміщення в напрямку Бердянськ - Мелітополь. Вийшло в пріоритет. БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки з військовими, з причепом гармат. Все рухається в Запорізьку область. Сьогодні знов помічено позначки "Z". До того V та V у квадраті", - написав Андрющенко.
Також в окупований Маріуполь прибули підрозділи ОМОН з Пітеру та від сьогодні розпочали патрулювання вулиць. Основне завдання, яке звучить зсередини окупаційної адміністрації - на випадок масових протестів через соціальне незадоволення.