Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання.

Як розповів п’ятий Президент, це одна з бригад, в яку в рамках проекту "Очі Арти" постачають БПЛА Poseidon, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Ця бригада артилерійської розвідки працює на найгарячіших напрямках на Сході. За те, щоб їх екіпаж аеророзвідки політав на секторі — черга. Настільки вони майстерні у нищенні росіян", – розповідає Порошенко.

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"Нещодавно на нулі, на дуже гарячому напрямку, ворог почав інтенсивний обстріл екіпажу. Дві години їх поливали усім, градами, чим тільки можна. Команда була — на евакуацію. Але коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка — так завершився "прорив" для ворогів", – зазначає Петро Порошенко.

"Настільки круті ці хлопці та дівчата. І хочуть бути ще більш вбивчими для ворога. Тому саме 15-та бригада після двох розвідбатів оперативних командувань "Південь" і командування Десантно-штурмових військ отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon. Зараз закінчується навчання", – розповів Порошенко.

"Ми дуже чекаємо вже екіпажі з бойовим застосуванням", – зазначив він.

"До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі", – говорить Порошенко.

Ракетні обстріли, якими сьогодні росіяни тероризують всю країну, тут, на Сході, майже щодня. "От можете собі уявити, що зараз при нас полетіла ракета. Ми її бачимо", – зауважив Порошенко.

Військові бригади подякували за надану допомогу, відзначивши, що вантажівки дуже необхідні для ефективного виконання завдань.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

У серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників "Poseidon".

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.







Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Підготовка операторів БПЛА організована на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.