Сарана-трансформер, кінець "русского мира", інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

...та дуже швидко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про виведення військ з України до кінця року не може бути й мови, - Пєсков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist

Усе за планом

Варто було б дочитати

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Інструкція для росіян

Слава ЗСУ!

Заслужил...

У Гаагу, так у Гаагу

Сарана-трансформер

Страшне...

...нарешті

Кінець "русского мира"

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