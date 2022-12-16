У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ допитує ще 8 учасників незаконних збройних формувань, які здалися в полон.

Про це повідомляє управління СБУ в Луганській і Донецькій областях, передає Цензор.НЕТ.

"Успіхи Збройних сил України на фронті змушують учасників російсько-гібридних військ панікувати. Примусово мобілізовані бойовики незаконних збройних формувань "Л\ДНР" масово кидають зброю та здаються в полон.

Служба безпеки України допитує цей контингент "вояків" та збирає доказову базу злочинів росіян проти України для міжнародних судів.

Так ще 8 учасників терористичних угруповань днями здалися в полон українським військовим. Усі вони мешканці окупованих Ровеньок, Стаханова, Алчевська та селища Хороше на Луганщині. Декілька з них вже мали бойовий досвід у 2014 році. Але більшість із них були "мобілізовані" російськими військовими та представниками окупаційних правоохоронних органів посеред вулиці.

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За їх словами, до путінського війська забирали навіть бомжів, яких змушувати ночувати на вулиці через захворювання та вошей. Їх насильно привозили до військоматів, вимагали документи та вже не випускали.

Командування розподілило їх до 6-го козачого полку на різні посади й відправило до селища Володимирівка, а звідти – у лісосмугу неподалік Ягідного та Бахмутського.

Під час контрнаступу ЗСУ бойовики були захоплені в полон.

Наразі із полоненими проводяться відповідні слідчі дії для документування їх злочинів проти України. Вони співпрацюють зі слідством та закликають співслужбовців скласти зброю.

Операція з викриття бойовиків проводилась співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.













