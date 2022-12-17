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Без світла, без води, зате без Росії: посол Німеччини Фельдгузен передала головування в G7 японському колезі. ФОТО

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У зв’язку з завершенням головування Німеччини в "Групі семи" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала символічну булаву послу Японії, яка очолить групу наступного року.

Про це Фельдгузен розповіла у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без світла, без води, зате без Росії: мені було приємно передати сьогодні головування в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні японському колезі", - зазначила Фельдгузен.

Посол додала, що для неї було честю очолювати групу цього року.

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Фельдгузен опублікувала фото з послом Японії Мацудою Кунінорі, який від імені Японії головуватиме в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні наступного року.

Без світла, без води, зате без Росії: посол Німеччини Фельдгузен передала головування в G7 японському колезі 01

Зустріч дипломатів відбулась 16 грудня, у день нової масованої ракетної атаки РФ, яка призвела до перебоїв з подачею електроенергії та води у столиці.

Мацуда Кунінорі розпочне головувати в групі послів G7 у Києві з 1 січня 2023 року.

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Топ коментарі

  • Drbest Good
    «Без России»- вот основная позиция Запада!

    После Холодной Войны это первый раз.

    Параше конец- весь мир против.
  • Sigi Bernhard
    Представникам народу, який обрав себе боневтіка президентом, не слід взагалі щось теревенити про меседжі від дипломатів. Не доросли ще.
  • Палиця Василь
    без **********! ось головний меседж!
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