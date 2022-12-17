Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - на щастя, обійшлося без постраждалих, пошкоджене тільки дорожнє покриття.
"На Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на Донецькому напрямку пошкоджено 5 будинків у Курахівці та 1 будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем - Мар'їнка. За попередньою інформацією, без жертв.
На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, впродовж доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки.