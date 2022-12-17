Чергового поплічника окупантів затримано у Миколаївській області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків угруповань рашистів.

"Зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями", - повідомили в СБУ.

Перебуваючи на "посаді", він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

Встановлено, що він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту військової техніки РФ. Крім цього, він організував постачання питної води і харчових продуктів до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили його, встановили місце перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж





