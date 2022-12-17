Наслідки ворожих ударів по Донеччині: зафіксовано удар із ЗРК "С-300" по Лиману. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, упродовж доби російські війська обстріляли сім населених пунктів. Армія РФ атакувала мирне населення із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців.
"Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Лиман, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Залізне, селу Карлівка. Знищено та пошкоджено вісім цивільних об’єктів: три житлові будинки, академія, кафе, адмінбудівля, нежитлове приміщення, господарча споруда", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано удар із ЗРК "С-300" по Лиману. Снаряд поцілив в кафе. Інформація щодо жертв не надходила.
"Ракетами окупанти обстріляли Краматорськ, поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає.
Під ворожим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійські обстріли, пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, є травмовані.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.