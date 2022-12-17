Оголошено про підозру мешканцю Херсонщини, який сприяв розселенню окупантів у покинутих домівках, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Оголошено про підозру мешканцю Херсонщини, який сприяв розселенню окупантів у покинутих домівках місцевих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік під час окупації співпрацював з окупаційною владою РФ.

Він добровільно обійняв посаду так званого "глави Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

Як "очільник" села він облаштувався у захопленій адмінбудівлі сільської ради. Почав активно виконувати покладені на нього окупаційною владою завдання.

Як зазначається, погрозами підозрюваний намагався схилити місцеве населення до співпраці з ворогом.

"Він розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування. Також схиляв їх до ведення розрахунків в російських рублях. Підозрюваний сприяв розселенню військовослужбовців збройних формувань РФ у вимушено покинуті місцевими будинки та квартири", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури його затримано та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі затриманому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.