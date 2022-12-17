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95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану. ФОТОрепортаж

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До України надійшли 45 силових трансформаторів і 50 генераторів, направлених Азербайджаном як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ.

Тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв повідомив, що гуманітарна допомога на загальну суму близько 1 млн 422 тис. манатів (837 тисяч доларів США). включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. 

Найближчими днями планується відправка другої партії гуманітарного вантажу. Рзаєв наголосив, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджанською Республікою у зв'язку із кризою в Україні, становить близько 30 млн манатів (понад 17 млн доларів США).

95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 01
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 02
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 03
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 04
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 05
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 06
95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану 07

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Дякуємо за допомогу!
  • Alexander Savely
    справжнi друзi пiзнаються у бilдi. çox sağ olun!
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Може і не допоможуть, але це гуманітарна допомога. Допомогли, чим могли. І за те дякуємо.
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