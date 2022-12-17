95 трансформаторів і генераторів отримала Україна від Азербайджану. ФОТОрепортаж

До України надійшли 45 силових трансформаторів і 50 генераторів, направлених Азербайджаном як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ.

Тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв повідомив, що гуманітарна допомога на загальну суму близько 1 млн 422 тис. манатів (837 тисяч доларів США). включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Найближчими днями планується відправка другої партії гуманітарного вантажу. Рзаєв наголосив, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджанською Республікою у зв'язку із кризою в Україні, становить близько 30 млн манатів (понад 17 млн доларів США).













