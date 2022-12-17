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В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

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До військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" зазначає, що, судячи з опублікованих Міноборони фотографій, всього було передано не менше 6 одиниць техніки:

  • станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасі автомобіля МАЗ).
  • пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ (на шасі автомобіля "Урал").
  • станція Р-327 "Кветка" (на шасі автомобіля МАЗ).
  • комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ" (на шасі автомобіля КамАЗ).

Повідомляється, що техніку було передано 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (з наземними засобами) Вітебської області та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Мінської області.

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В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - Беларускі Гаюн 01
В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - Беларускі Гаюн 02
В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - Беларускі Гаюн 03

Топ коментарі

  • Олег Квиташ
    За путіна, бульбаші вже не хазяїни своєї країни, вони навіть не зрозуміли коли їх окупували.
  • Fjall_Raven
    передайте им заодно и чёрных пластиковых пакетов. шоб 2 раза не бегать ))
  • Alex Sav 8157c114
    меч-кладунец, кольчуга альоші поповіча і портянки святого луки мудіщева
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