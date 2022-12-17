В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

До військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" зазначає, що, судячи з опублікованих Міноборони фотографій, всього було передано не менше 6 одиниць техніки:

станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасі автомобіля МАЗ).

пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ (на шасі автомобіля "Урал").

станція Р-327 "Кветка" (на шасі автомобіля МАЗ).

комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ" (на шасі автомобіля КамАЗ).

Повідомляється, що техніку було передано 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (з наземними засобами) Вітебської області та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Мінської області.

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