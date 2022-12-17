24 листопада від мінометного обстрілу російських окупантів на Бахмутському напрямку загинув капітан 93-ї ОМБр Валерій Глєбов. ФОТО

24 листопада від мінометного обстрілу російських окупантів у районі Підгороднього на Бахмутському напрямку загинув капітан, ротний 93-ї ОМБр Холодний Яр Валерій Васильович Глєбов. Він пішов на війну добровольцем у 2014 році, від простого солдата дослужився до капітана.

Про це пловідомили на фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’яті ротного "Ахіла". Спогади побратимів

У інтерв’ю комбат Богдан Дмитрук згадав про важкі втрати у батальйоні.

"Кілька тижнів тому загинув капітан Глєбов, мій командир роти. Наш побратим. Доброволець з 14-го року, від простого солдата дослужився до капітана. Загинув від мінометного обстрілу у районі Підгороднього на Бахмутському напрямку", - зазначив Дмитрук.

Він уточнив, що його батальйон, а зокрема рота "Ахіла", вела бій за важливе перехрестя перед Бахмутом, щоби ворог не міг зайти у місто. "Це був бій, по-суті, протяжністю тиждень. Там поклали життя багато моїх хороших хлопців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - українські воїни розповіли про бої біля міста та закликали користуватися перевіреною інформацією. ВIДЕО

"Не кожен його любив, але він був справедливим командиром, - згадує багаторічну службу з Глібовим його колишній боєць Андрій із позивним "Механ" - Міг якийсь жарт траванути, що всі сміялися. Іноді міг прикрикнути. Часто брав роботу в свої руки, не боявся закотити рукава. Як ротний він тягнув добре. Хороший мужик". Він воював із "Ахілом" під Авдіївкою на Донеччині і біля Бахмутської траси на Луганщині.

З початком повномасштабної війни командир роти 93-ї бригади Холодний Яр захищав Охтирку, брав участь у звільненні Тростянця, воював на Харківщині під Ізюмом.

Капітан Валерій Васильович Глєбов загинув 24-го листопада у віці 52 роки. Його поховали у рідній Охтирці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" воюють за Бахмут і Соледар. ФОТОрепортаж

Світла пам’ять!" - йдеться у дописі.















