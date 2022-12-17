Складна ситуація з електрикою спричинила збої у роботі інфраструктури у Білій Церкві, - ОВА

Через масовані ракетні атаки в Білій Церкві склалася складна ситуація з електроенергією, що призвело до збоїв у роботі місцевої інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб підтримати її роботу, міжнародні організації передали до міста 4 потужні генератори:

- Три - благодійна організація "CORE Response". Її засновник - відомий американський актор Шон Пенн;

- Один - Товариство Червоного Хреста України.

"Дизельні акумулятори потужністю 100, 120 та 140 кВт, що отримала Біла Церква, вже встановлюють на каналізаційні станції міста. Це допоможе забезпечити водовідведення та водопостачання під час відсутності електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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