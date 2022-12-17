Перша партія обладнання від Міненерго США прибула в Україну, - Кубраков. ФОТО
Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця", - йдеться в повідомленні.
За словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний - генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.
Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн.