Перша партія обладнання від Міненерго США прибула в Україну, - Кубраков. ФОТО

В Україну прибула перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від Міністерства енергетики США.

Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця", - йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний - генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.

Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн.

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