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Росіяни п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, 1 людина постраждала. ФОТОрепортаж

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Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольщини - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"П‘ять разів за ніч росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії…

Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу - він лишився лікуватися вдома.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів протягом ночі було кілька тривог, але минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

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Росіяни п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, 1 людина постраждала 01
Росіяни п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, 1 людина постраждала 02
Росіяни п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, 1 людина постраждала 03
Росіяни п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, 1 людина постраждала 04

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